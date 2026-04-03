Por: Feliciano Gutiérrez

Un nuevo accidente de tránsito en la vía Juliaca – Cusco, cobró la vida de un hombre de 30 años, aproximadamente, a la altura del desvío al distrito de Achaya.

La violenta colisión fue protagonizada por una camioneta de color plomo y una motocicleta roja, terminando el cuerpo de la unidad menor debajo del vehículo mayor.

Pese a la llegada del personal del SAMU, los especialistas solo pudieron confirmar el deceso del joven conductor, cuya identidad aún no fue confirmada.

OTRO ACCIDENTE

Este trágico suceso marca la segunda muerte reportada en la misma ruta durante el día. Horas antes, a la altura del puente Maravillas, un adulto mayor de 78 años perdió la vida luego de ser atropellado por un auto.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de ambos accidentes que han consternado a la población del sector durante este Jueves Santo.