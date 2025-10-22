Un hecho conmocionó al distrito de San Miguel, en la provincia de San Román, luego de que una mujer y su hija de tres años fueran halladas sin vida dentro de su vivienda. Las autoridades policiales y fiscales realizan las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento.

El hallazgo ocurrió la noche del martes, en una vivienda ubicada en el jirón Rucus, cuando un hombre se comunicó con la Policía tras encontrar a su conviviente y su menor hija sin signos vitales alrededor de las 8:00 p. m.

Efectivos policiales ingresaron al inmueble y, en el segundo piso, dentro de uno de los dormitorios, encontraron los cuerpos de ambas víctimas en posición de decúbito dorsal (tendido boca arriba).

Según el parte policial, el personal especializado de la Oficina de Criminalística (OFICRI) de Juliaca y la representante del Ministerio Público, Diana Roque Coarita, se desplazaron al lugar para realizar las diligencias preliminares y el levantamiento de los cadáveres.

Las autoridades recaban testimonios y evidencias técnicas que permitan determinar si se trató de un hecho criminal o de otra naturaleza. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Juliaca para la necropsia de ley, la cual precisará la causa exacta de la muerte.

El caso se mantiene en investigación bajo la conducción del fiscal de turno de San Román.