Trágico. Un lamentable accidente causó consternación en la ciudad de Juliaca, ya que un menor de iniciales L.A.V., de apenas 9 años de edad, perdió la vida de forma instantánea tras caer accidentalmente de una unidad de transporte público en movimiento.

El trágico suceso ocurrió la mañana de este sábado, víspera del Día de la Madre, en la intersección de las avenidas Mártires de 4 de Noviembre y Tacna, dejando consternados a los transeúntes y vecinos de la zona.

La víctima era hijo de la cobradora de la empresa de servicio urbano conocida como “Línea Naranja – A”. Según los primeros informes, el pequeño perdió el equilibrio mientras el vehículo se encontraba en marcha, impactando violentamente contra el pavimento. Aunque algunos testigos refieren el menor estaba de cobrador.

Su madre, quien se encontraba laborando en la misma unidad al momento del accidente, protagonizó desgarradoras escenas de dolor al presenciar la pérdida de su hijo.

Hasta el lugar de los hechos arribaron efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la PNP y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas que provocaron este fatal accidente.