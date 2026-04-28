Tragedia. Al menos 8 personas dejaron de existir y más de 10 resultaron heridos tras un violento choque frontal de un vehículo minivan y un tráiler en la carretera Juliaca-Arequipa, a la altura del kilómetro 228-500, en el sector conocido como Cerrillos, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucía.

El personal de la policía de carreteras informó que el accidente fue protagonizado por el vehículo pesado con placa rodaje VAM-793 y remolque VFG-975, cuyo conductor no ha sido identificado por la complejidad del hecho; colisionando frontalmente contra la unidad con matrícula C8U-964, conducido por Marcelino Zavala.

El primer vehículo se dirigía de Juliaca hacia Arequipa y el otro carro se desplazaba en sentido contrario, dijeron las autoridades.

En el lugar, producto del accidente 7 personas dejaron de existir y más de 10 pasajeros resultaron con graves lesiones, quienes fueron auxiliados al establecimiento de salud de Santa Lucia y Juliaca. Una de las pasajeras habría fallecido en el establecimiento de salud.

Tanto los fallecidos y los heridos aún no fueron identificados por las autoridades, ya que están en pleno rescate. Hasta el lugar llegaron los bomberos, policías y las autoridades locales.

Los policías y el fiscal de turno iniciaron con las investigaciones con el objeto de esclarecer las causas de esta tragedia. No descartan que las víctimas puedan aumentar, pues algunos heridos están con pronóstico reservado, dijeron los galenos.