Un ómnibus interprovincial de la empresa Héroes del Pacífico se despistó y se empotró contra una vivienda en la vía Moquegua–Puno, a la altura de la capital del distrito de Laraqueri, con un saldo de un fallecido y más de 10 heridos.

El siniestro se registró pasadas las 4:00 a. m. de este miércoles, a unos 500 metros de la plaza principal del distrito. La unidad, de placa ZBC-957, cubría la ruta Tacna–Puno cuando ocurrió el accidente.

Rescate y fallecimiento del conductor

Hasta la zona se desplazaron efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Policía Nacional del Perú y personal del SAMU. Los rescatistas encontraron a varias personas atrapadas entre los fierros retorcidos del vehículo, incluido el conductor.

Pese a los esfuerzos, el chofer Enrique Centeno Choquecota (47) falleció en el lugar producto de la gravedad de las lesiones.

Heridos trasladados a hospital regional

De acuerdo con información preliminar, más de 10 pasajeros resultaron heridos y fueron evacuados al servicio de emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para recibir atención médica.

Las autoridades iniciaron diligencias para determinar las causas del despiste, entre ellas posibles fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones de la vía.

Lista de heridos confirmados