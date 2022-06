El Gobierno Regional de Puno, lanzó un nuevo concurso para el proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo a la gestión de las municipalidades de centros poblados en 13 provincias del departamento de Puno”, que consiste, específicamente en la adquisición de 343 motocargas para igual número de localidades.

De acuerdo al nuevo cronograma, la convocatoria tuvo lugar el pasado 27 de mayo.

Un día después se consideró el registro de participantes, así como la formulación de consultas y observaciones. Para el 14 de junio próximo está previsto la absolución de consultas y observaciones, además de la integración de bases.

El 30 del mismo mes es la presentación de ofertas y el 1 de julio se realizará la evaluación y calificación de las mismas, así como el otorgamiento de la buena pro.

Preocupación

Al tomar conocimiento del nuevo proceso, Diario Correo consultó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), pues, de acuerdo al cronograma, se debe contar con los participantes debidamente registrados y así es.

Son dos empresas las que se han registrado: GP Motos Sociedad Anónima Cerrada y (otra vez) Orbres Agrícola SAC, sí, la misma empresa que en un anterior proceso no cumplió el contrato, trayendo como consecuencia que, 343 centros poblados no recibieran estos vehículos en el inicio del presente año. Y es que, la empresa no cumplió con las especificaciones técnicas, que tienen origen en la propuesta que ellos mismos hicieron en la antesala para firmar el contrato.

Finalmente el Gobierno Regional de Puno, en la quincena del mes de marzo, decidió resolver el contrato. En detalle, por ejemplo, la tolva debía tener 2.20 metros de largo; sin embargo, en la verificación se comprobó que las motocargas que pretendía entregar Orbes apenas tenían 2 metros.