Dos procesos que fueron convocados por el Gobierno Regional (GORE) de Puno, “se han caído” en las últimas semanas, situación que, no ha pasado desapercibida para quienes deberían ser beneficiados. Sobre este tema, el gerente general del GORE, Omar Saravia Quispe, asegura que no es culpa de la actual gestión y que, por el contrario, pese a tratar de corregir los errores del periodo liderado por Agustín Luque Chaiña, esto no ha sido posible.

El funcionario se refirió, por ejemplo, a la adquisición frustrada de 343 motocargas para igual número de centros poblados de la región Puno. “Este proceso ya estaba en marcha y la empresa, no reunía el perfil, por lo cual tuvimos que resolver el contrato”, sostuvo.

En relación a este tema, el gerente de Desarrollo Social, Pio Mamani Chambi, informó que están elaborando una nueva convocatoria para esta adquisición.

Otro concurso de licitación frustrado es el que tenía como propósito adjudicar la buena pro para la ejecución del Centro de Salud Zepita. “Queremos garantizar procedimientos ` limpios’”, subrayó.

Asimismo, recordó que fue la exgestión quien otorgó la buena pro al consorcio Manuel Núñez para la ejecución del nuevo hospital de Puno. La Contraloría General de la República concluyó al respecto que el único postor no tenía la experiencia suficiente en este tipo de proyectos.

Denuncias

Saravia Quispe refirió que desde la Procuraduría Pública de la entidad se están emprendiendo sendas denuncias a unos 15 exfuncionarios quienes habrían incurrido en delitos que a la postre significaron la caída de los referidos concursos.

Uno de los casos emblemáticos está ligado a la presunta organización criminal “La gran familia”, la cual estaría liderada nada más y nada menos por el detenido gobernador Agustín Luque Chaiña y su esposa Olinda Pacheco Aguilar.