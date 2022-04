La postulación de Richard Hancco al Gobierno Regional de Puno y los candidatos a vicegobernador, consejeros, alcaldes y regidores por el movimiento regional “Alianza Electoral Reforma y Honradez por Más Obras” se vería seriamente en peligro luego que se presentara un documento en su contra, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la cual se evidenciaría una clara vulneración a su cronograma electoral interno.

Según el reglamento de la referida organización política, los candidatos serán elegidos por voto universal, para está elección; las listas admitidas debían ser publicadas el 18 marzo en su página web “https://reformayhonradez.pe” procedimiento que según la denuncia nunca se cumplió.

Además, el 26 de marzo, según el propio cronograma del movimiento regional, debían ser publicadas la resolución de tachas, proceso que tampoco se cumplió.

En la mencionada página web, en ninguno de sus enlaces figura la lista de inscripción de listas de candidatos admitidas, presuntamente incumpliendo su cronograma electoral y entendiéndose que no se recepcionó solicitudes de inscripción de candidatos para las elecciones internas para participar en las “Elecciones Municipales y Regionales 2022″ o que en su defecto las que se presentaron fueron declaradas improcedentes, por ello, no fueron publicadas.

La no publicación de las listas admitidas, vulnera el derecho de tacha de sus afiliados, pues, al no existir la publicación de listas admitidas, no podrían hacer uso de su derecho de tachas a las listas y/o candidatos.

Fuentes del mismo JNE, refieren que, esto pondría en riesgo las elecciones internas de la alianza electoral, por presuntamente infringir su propio cronograma electoral, trayendo como consecuencia el no poder presentar listas definitivas de candidatos el 09 de abril próximo.