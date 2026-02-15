Un patrullaje especializado permitió la caída de una organización delictiva que operaba en el centro de la ciudad de Puno. La intervención se produjo en el jirón Melgar durante la madrugada del 14 de febrero, tras una alerta generada por acciones previas de inteligencia.

La banda, conocida como “Los Babys de Melgar”, estaría integrada por cuatro jóvenes investigados por delitos contra el patrimonio. De acuerdo con la información policial, su modalidad se centraba en el hurto agravado de equipos celulares.

Los intervenidos fueron identificados como Pedro Reynaldo Quiroga Herrera (33), alias “Crespo”; Jeremías Aldair Olachea Torres (19), alias “Chino”; Jumi Thaiz Beltrán Pérez (18), alias “Samy”; y Gabryela Shakyrá Pilco Ruiz (19), alias “Shakira”. Los detenidos fueron conducidos a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Las primeras investigaciones señalan que los implicados interceptaron a un ciudadano identificado como César Gerald Núñez Pérez, a quien le sustrajeron su teléfono móvil. Tras el ataque, el agraviado fue hallado inconsciente y trasladado a un centro de salud, donde permanece internado.

Agentes encubiertos lograron detectar el accionar coordinado del grupo, lo que permitió intervenirlos en flagrancia. Según el reporte policial, cada uno cumplía una función específica durante el robo para evitar ser detectados.

Los presuntos delincuentes intentaron abandonar la zona a bordo de un taxi tras concretar el robo. Sin embargo, la fuga fue frustrada por personal policial, que logró reducirlos a pocas cuadras del lugar.

Durante la intervención, se incautaron varios equipos celulares de distintas marcas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y una billetera con documentos personales. Uno de los teléfonos figuraba con denuncia por sustracción en OSIPTEL.

Fuentes policiales indicaron que los detenidos habrían llegado desde Tacna aprovechando las festividades locales. Además, no se descarta su participación en otros robos registrados recientemente en la zona.

La identificación de los implicados fue reforzada con el reconocimiento de testigos en la comisaría. El caso quedó a cargo de la Policía Nacional del Perú, que continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los detenidos.