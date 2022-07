Como estaba previsto, un buen grupo de pobladores provenientes de la provincia de San Antonio de Putina, arribó a la ciudad de Puno, para exigir al Gobierno Regional de Puno, resultados en relación a la creación de una nueva Unidad Ejecutora, esto es, Red de Servicios de Salud (Redess) Putina.

Cerca del mediodía, los dirigentes exigieron la presencia del gobernador regional Germán Alejo, sin embargo, por información de sus consultores, este se encontraba de viaje.

Uno de los que se pronunció en relación a este tema, fue el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de San Antonio de Putina, Antonio Obregón, quien no solo culpó a la primera autoridad regional de no tener resultados hasta ahora, en referencia al anhelo de la población putineña. En un momento de su discurso cuestionó al consejero de la referida provincia, José Luis Borda, a quien declaró persona no grata. Mientras tanto, la alcaldesa, Yolinda Barrantes Quenallata, advirtió que, algunas de las observaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF), no han sido subsanadas adecuadamente.

Procedimiento

Sobre esta controversia, el director regional de Salud, Juan Carlos Mendoza Velásquez, aseguró que la entidad ya cumplió con lo requerido por el MEF y dijo que, están a la espera de un nuevo pronunciamiento. “Pueden haber nuevas observaciones o por el contrario decir que, se continúe con este proceso, que es en realidad bastante largo”, sostuvo el funcionario. Sin embargo es necesario tomar en cuenta la directiva para la creación o cierre de unidades ejecutoras de los pliegos presupuestarios, aprobada a través de la Resolución Directoral Nº 00252019-EF/50.01. Allí destacan cuatro criterios técnicos para la creación de una Unidad Ejecutora: Especialización funcional, cobertura del servicio, presupuesto anual mínimo y capacidad operativa.

En su momento el legislador putineño, consideró que todas estas condiciones están dadas en la jurisdicción a la que representa; sin embargo, el titular del sector Salud, en una apreciación personal que, existen todavía aspectos que deben superarse. “Es una tarea difícil no imposible, en todo caso estamos a la espera del informe del MEF, para a partir de allí tener un panorama más claro”, sostuvo.

Advertencias

Mientras se intentan alcanzar algunas explicaciones, los dirigentes advirtieron que, de no tener una respuesta satisfactoria, radicalizarán su medida de protesta.

Fuentes cercanas al Gobierno Regional de Puno, dieron a conocer que, la propuesta es conformar un comité de seguimiento al expediente, el mismo que debe estar conformado por los mismos dirigentes de la provincia de San Antonio de Putina.

Uno de los dirigentes en cambio calificó como una mecida más, la respuesta que les han dado las autoridades. Mientras tanto, continúan surgiendo cuestionamientos en contra de la alcaldesa y consejero.