Efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron una camioneta que transportaba S/ 88.800 en efectivo en la carretera Juliaca–Cusco, a la altura del kilómetro 1286, en la región Puno.

El operativo fue ejecutado por personal de la Policía de Carreteras en el sector conocido como Chingora.

Intervención en la vía Juliaca–Cusco

Los agentes interceptaron el vehículo de placa ERI-188, que se desplazaba desde Cusco hacia Juliaca. La unidad era conducida por Nazario A.Ch. (45), natural de Cusco.

Durante el registro vehicular, los policías hallaron un morral con fajos de billetes. En un primer momento, el intervenido manifestó que transportaba S/ 60.000 y no pudo sustentar la procedencia del dinero.

Posteriormente, en presencia de un fiscal especializado en lavado de activos, se realizó el conteo oficial, determinándose que el monto ascendía a S/ 88.800.

El conductor indicó que el dinero provenía de un negocio de ferretería y que se dirigía a Juliaca para realizar un depósito en una entidad financiera. Tanto el intervenido como el vehículo fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Otra intervención en Pilcuyo

En un hecho distinto, agentes de la comisaría del distrito de Pilcuyo, en la provincia de El Collao, detuvieron a un hombre por su presunta participación en el delito de falsificación de moneda.

El intervenido, identificado con las iniciales J.C.C.A. (40), fue sorprendido en flagrancia cuando pagó un servicio de transporte público con un billete de S/ 100 presuntamente falso.

Durante el registro personal, los efectivos hallaron S/ 240 en billetes aparentemente falsificados y S/ 290 en billetes presuntamente auténticos. El caso fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones.