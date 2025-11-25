Los policías de la comisaría de Juliaca intervinieron al mototaxista, Johny Q (44), quien fue imputado de intentar secuestrar a la joven de iniciales M.H.Q (24).

La agraviada denunció que, junto a su amigo, en las inmediaciones de la avenida Circunvalación y el jirón Lambayeque de Juliaca, tomó los servicios del mototaxi de placa 431-0A, pero, cuando su acompañante descendió de la unidad para realizar una compra, el conductor habría cerrado la puerta para luego avanzar con dirección desconocida.

La mujer narró que logró detener el vehículo con apoyo de otro mototaxista a la altura de la avenida Circunvalación con Sucre, donde el personal policial y los serenos intervinieron para luego trasladar a las partes a la comisaría.

Respecto al hecho, los policías de sección especializada y la fiscal, Diana Roque Coarite, realizan las investigaciones por el presunto delito contra la libertad personal, en la modalidad de tentativa de secuestro.