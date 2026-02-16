Por: Feliciano Gutiérrez

Según las investigaciones que realizan las autoridades; Isaías Morales Mamani (44), quien es investigado por presuntamente asesinar a su hijo de 14 años, tenía varias denuncias en la comisaría por violencia familiar.

El crimen ocurrió la tarde del viernes en un inmueble del distrito de Pucará, provincia de Lampa. El presunto parricida, junto a un familiar, se habría reunido con su expareja Andrea Gomel y sus tres hijos de 16, 14 y 7 años. En presencia de los menores, el sujeto habría pedido a su ex pareja retomar la relación.

Sin embargo, ante la negativa de la mujer, en venganza , habría intentado acuchillar a su hijo de 7 años, en cuya circunstancia intervino Ángel de 14 años (fallecido) y recibió una puñalada a la altura del corazón.

Morales Mamani, luego del crimen, habría fugado para posteriormente intentar quitarse la vida, por lo que fue internado en el hospital regional de Puno bajo custodia policial.

ÚLTIMO ADIÓS

En medio de profundo dolor; los familiares, pobladores y compañeros de estudios, la tarde de este domingo, dieron último adiós al menor de 14 años quien murió apuñalado presuntamente por su padre, en un inmueble del distrito de Pucará, provincia de Lampa.

Antes del sepelio el cuerpo fue llevado hasta el colegio del distrito José Domingo Choquehuanca, donde sus compañeros y docentes despidieron y exigieron una exhaustiva investigación y sanción para el presunto autor. En entierro se produjo en el cementerio del distrito de José Domingo Choquehuanca.