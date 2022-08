La Municipalidad Provincial de Puno, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana y la subgerencia de Promoción, Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con el Club Jaque Mate y la Red Puno Vegan, clausuraron con éxito el I Festival Internacional de Ajedrez Puno 2022.

El festival se llevó a cabo durante tres días. El sábado 13 de agosto participaron la categoría premier, el sábado 20 de agosto la categoría Sub 9 y Sub 12 y el día domingo 21 se llevó el torneo de la sub 17 y categoría libre, con la participación niños, jóvenes adultos provenientes de diversos lugares del país. Los torneos se realizaron en el hotel Royal Inn y en el Colegio Unidad San Carlos de la Ciudad Lacustre.

Teniendo como resultado en la categoría premier como primer lugar al campeón, Elfer Cutipa; el segundo lugar, Flavio Gonzales Curse; en la categoría sub 9, el primer lugar ocupó, Leonel Ortiz Barriales y en segundo lugar Hesthya Carcausto Juárez; en la Sub 12 el ganador fue Percy Rodrigo Zambrano Mara y el segundo lugar lo obtuvo Airon Flores Maquera, asimismo en la categoría sub 17 , primer lugar Spenzer Tany Torres Quispe y segundo lugar Tupac Rusell Montesinos Parisaca. En cuanto a la categoría libre, primer lugar Oscar Quispe Alejo y segundo lugar, Eduardo Tito.

Yonell de la Cruz Cornejo Gerente de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, refirió que el torneo es con una validación de ranking para la Federación Internacional de Ajedrez (FIA), para ello se tomó los datos para que tengan conocimiento y se validó el ranking correspondiente.

Los 5 primeros lugares de todas las categorías fueron premiados con medallas, diplomas e incentivos de dinero, los ganadores quedaron muy contentos por la premiación.