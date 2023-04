“Puno Contigo licenciada Brizz Maylem Salcedo Añasco”, es la campaña solidaria que ha iniciado la “Instancia provincial de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y el grupo familiar”, encabezada por la Municipalidad Provincial de Puno y otras instituciones que forman parte, para brindar ayuda a los niños que deja en orfandad la profesional de la salud.

Con una contundente voz de sed de justicia y además exigiendo apoyo para la familia doliente, los miembros de la referida instancia emitieron un pronunciamiento en el frontis de la comuna local. Sobre este tema, el gerente de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, de la comuna puneña, Yonell De La Cruz Cornejo, indicó que en reunión extraordinaria se acordó realizar actividades de apoyo solidario en favor de los familiares de la enfermera fallecida.

“Estamos organizando a través de la instancia, el desarrollo de una teletón para el 21 de abril, también, hacer la invocación la ciudadanía a las instituciones que hoy vamos a realizar una vigilia en solidaridad de esta persona que ha dejado de existir en la ciudad de Lima”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, la gerenta municipal, Nancy Rossel Ángles, destacó la participación de todos los miembros de la Instancia y los sectores que se aunaron, en este caso el Ministerio Público a través de la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú, el Centro de Emergencia Mujer, Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo entre las instituciones y representantes de asociaciones sociales de base

“Si no ponemos hombro esto no va cambiar, hay que sensibilizarnos porque este es un tema que no solamente es de la mujer, sino de la familia, tenemos que salir a las calles y no permitir que esto siga sucediendo”, manifestó.