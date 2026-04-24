El II Campeonato Nacional de Boxeo – Copa IPD 2026, desarrollado en el Polideportivo 3 de La Videna, culminó con gran éxito tras reunir a centenares de jóvenes talentos de distintas regiones del país.

El certamen, organizado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), permitió evidenciar el alto nivel técnico y la proyección de los deportistas, bajo la supervisión del excampeón mundial Alberto “Chiquito” Rossel y con la presencia del presidente del IPD, Sergio Ludeña.

Talento deportivo

Sin embargo, uno de los momentos más destacados del campeonato fue la premiación especial al mejor boxeador del torneo, reconocimiento que recayó en Jhosimar Gabriel Advíncula Mendoza, joven pugilista de Pisco, en la región Ica.

El deportista, perteneciente a la categoría 17-18 años en la división de 57 kilogramos, se alzó con el cinturón proveniente de EU que lo consagra como el más sobresaliente de la competencia, generando orgullo en toda su tierra natal por este importante logro a nivel nacional.

Este reconocimiento no hace más que confirmar el crecimiento deportivo de Advíncula, quien continúa su preparación con miras a nuevos desafíos en el ring. Su desempeño consolida a Pisco como una cantera de talentos en el boxeo, y lo perfila como una de las principales promesas del país, listo para seguir representando a su provincia, región y al Perú en futuras competencias de mayor exigencia.

En declaraciones para Correo, Jhosimar Advíncula expresó su emoción por el logro alcanzado y agradeció el respaldo recibido.

“Estoy muy contento por este cinturón, es fruto del esfuerzo y la disciplina. Agradezco a mi familia, entrenadores y a todos los que confiaron en mí. Este triunfo es para Pisco. Invito a los jóvenes a practicar deporte, porque es un camino sano que abre muchas oportunidades”, manifestó el destacado boxeador.

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