Tras un arduo trabajo, los brigadistas lograron rescatar los cuerpos inertes que estaban atrapados entre los fierros del siniestrado bus, en el río Inambari, en el sector Wayllabamba, en la provincia de Sandia.

La noche del domingo, el ómnibus de la empresa Selva Sur Tambopata, repleto de pasajeros, se despistó y cayó a un abismo, terminando en el río Inambari. Fruto de esta tragedia, 10 pasajeros, entre ellos dos menores de edad, dejaron de existir y 38 personas resultaron con heridas.

El vehículo partió de Juliaca a las 16 horas, aproximadamente, de este domingo con destino al distrito de San Pedro de Putina Punco. Pasadas las 20 horas del mismo día ocurrió la tragedia, por causas aún en investigación.

La Red de Salud de Sandia informó la lista de 38 heridos, entre ellos 8 menores de edad, quienes fueron atendidos en el nosocomio de la zona. Algunos pacientes fueron evacuados a los establecimientos de salud de Juliaca.

La noche del domingo recuperaron 4 cadáveres y este lunes continuaron con el trabajo, logrando rescatar los restantes. Las autoridades informaron que los fallecidos son: Wilber José Toque Romero (Conductor), Yobana Maritza Ugarte Calli, Felipe Huacantara Bustinza, Rubén Mamani Hancco, Zenobia Ccari Sencara, Diego Gil Quispe Ccari, Angie Luz López Ccari , Yadira Cahuana López y dos cuerpos aún están como NN.

En la morgue de Sandia, este lunes se vivió dramáticas escenas de dolor por parte de los familiares de los fallecidos.