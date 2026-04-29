Al menos 10 personas dejaron de existir y varios heridos tras un violento choque frontal de un vehículo minivan y un camión cisterna que se produjo la mañana de este martes en la carretera Juliaca-Arequipa, a la altura del kilómetro 228-500, en el sector conocido como Cerrillos, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucía.

Las autoridades informaron que el accidente fue protagonizado por el vehículo pesado con placa rodaje VAM-793 y remolque VFG-975, cuyo conductor no ha sido identificado por la complejidad del hecho; colisionando frontalmente contra la unidad de pasajeros con matrícula C8U-964.

El primer vehículo se dirigía de la ciudad de Juliaca hacia Arequipa y el otro carro se desplazaba en sentido contrario, dijeron las autoridades. Hasta el lugar llegaron los serenos de Santa Lucía, bomberos, policías y autoridades locales, quienes participaron en el rescate de los heridos y de los cuerpos inertes.

En el lugar del siniestro fallecieron 5 personas y otros 5 perecieron cuando eran trasladados a los establecimientos de salud. Los fallecidos aún no fueron identificados. Además, más de 8 pasajeros resultaron con graves lesiones, quienes fueron auxiliados al establecimiento de salud de Santa Lucia y la ciudad de Juliaca.

Los policías y el fiscal de turno iniciaron con las investigaciones con el objeto de esclarecer las causas de esta tragedia. No descartan que las víctimas puedan aumentar, pues algunos heridos están con pronóstico reservado, dijeron los galenos.

HERIDOS REFERIDOS A CLÍNICA:

Hipólito Cosi Jentora, Eloy Cahuana García, Estela Colque Colque, Herminio Esteban Paxi, Berlin Llanqui Carita, Marcelino Sumire Zevalla, Anselma Condori de Chipana y Felipe Chipana Ccora.