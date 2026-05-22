El director Regional de Salud de Puno, Emerson Aquino Condori, confirmó que los casos de sarampión continúan en aumento en la región y reclamó transferencia presupuestal del Ejecutivo para controlar el brote.

Según el último reporte, en la región de Puno se registró 319 casos, concentrando la mayor cantidad de casos en las ciudades de Juliaca (188), San Miguel 63), San Pedro de Putina Punco (36) y Puno (14).

Recordó que esta situación motivó la declaratoria de emergencia mediante el Decreto Supremo N° 008, medida que incluyó a Puno y a otros 10 departamentos del país. Sin embargo, advirtió que la transferencia presupuestal anunciada por el Ejecutivo aún no se concretó, pese a que a nivel nacional se destinaron más de S/12 millones para controlar el brote y reforzar las campañas de vacunación.

Aquino Condori explicó que la Dirección Regional de Salud reorientó recursos destinados a otras actividades para sostener las acciones inmediatas contra el sarampión mientras esperaba el presupuesto desde Lima.

El funcionario reveló que el 85 % de personas contagiadas correspondió a escolares, por lo que se coordinaron acciones con la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román.

Las instituciones educativas que no superaron el 90% de vacunación podrían pasar temporalmente a clases virtuales, mientras Salud evaluó que cada colegio alcanzara una cobertura mayor al 95 %. Además, Aquino recordó que en 2025 Puno cerró con solo 65 % de población vacunada. “Esto nos dejó una brecha de más del 35 %, en la cual la población no estaba vacunada”, advirtió.