El taxista José Patricio Vilca Chaiña (70) fue asesinado de varios balazos dentro de su vehículo, en las inmediaciones del cementerio del distrito de Caracoto, provincia de San Román.

Este crimen ocurrió la tarde de este jueves. El cuerpo inerte fue hallado en el asiento del chofer del vehículo de placa Z6L-233 de la empresa de taxis Caracas, con manchas de sangre a la altura de la cabeza.

Los agentes del serenazgo y los policías de Caracoto llegaron al lugar para constatar este hecho. Luego se hicieron presentes sus parientes, quienes protagonizaron dramáticas escenas de dolor.

Vilca Chaiña, desde hace 10 años, aproximadamente, hacía servicio de taxi desde Caracoto a diferentes comunidades. Creen que los asesinos tomaron sus servicios para luego ultimar a quemarropa en la puerta del cementerio.

Las autoridades presumen que se trataría de un intento de asalto. Aunque uno de sus hijos narró que tenía problemas con algunos parientes por litigio de terrenos.

Los policías de sección especializada y el fiscal de turno de Juliaca realizan una serie de diligencias para esclarecer las causas y capturar a los autores. Los familiares exigieron justicia.