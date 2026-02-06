Los policías y el fiscal de turno realizan una serie de diligencias tras la muerte de un trabajador de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SEDA-Juliaca), César Hancco Anccasi (50).

El hecho ocurrió en el pasaje Ollanta, en la urbanización San Santiago de la ciudad de Juliaca en circunstancias que el obrero realizaba la instalación de desagüe fue cubierto por la tierra acumulada al costado de la zanja.

La víctima, quien era personal nombrado del área operacional de SEDA-Juliaca, fue auxiliada por sus compañeros hasta el servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano, sin embargo, dejó de existir en el trayecto.

Un dirigente vecinal señaló que la empresa no estaría cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Según los familiares, el obrero no contaba con todos los implementos de seguridad al momento de realizar la labor.

Un grupo de parientes y compañeros, la mañana de este viernes, llegaron hasta el lugar de la desgracia, donde protagonizaron una protesta, exigiendo a las autoridades competentes realizar una exhaustiva investigación para determinar las causas y responsabilidades de la muerte de la muerte del trabajador, quien deja dos hijos en orfandad.