Un trágico accidente en la provincia de Sandia, región Puno, dejó como saldo la muerte de un trabajador municipal y tres heridos. El hecho ocurrió en el distrito de Alto Inambari, cuando una camioneta que trasladaba a funcionarios y empleados de la municipalidad se despistó y cayó a un abismo en el sector denominado Chunchusmayo.

El vehículo tenía como destino la planta de agua potable local, donde los trabajadores iban a realizar labores de mantenimiento. Sin embargo, por causas que aún se investigan, la camioneta se salió de la vía y cayó a un barranco.

La víctima mortal fue identificada como Vicente Quispe Vilcapaza, trabajador permanente de la comuna de Alto Inambari, quien perdió la vida de manera instantánea. En tanto, tres servidores del Área Técnica Municipal (ATM) resultaron heridos y fueron trasladados al establecimiento de salud de la capital provincial.

La noticia causó profundo pesar en la población y en las autoridades locales, que expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Quispe. En paralelo, agentes de la Policía Nacional, junto al representante del Ministerio Público, realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.