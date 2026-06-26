Un fatal accidente de tránsito se registró en la carretera Juliaca-Arequipa, a la altura del sector Yocará, donde un tráiler embistió violentamente a una motocarga. El fuerte impacto causó la muerte instantánea de una mujer y dejó a otra persona con heridas de gravedad.
La víctima mortal fue identificada como Benigna M.R., de 68 años de edad. En tanto, su esposo, Teófilo A.Ch., de 70 años, resultó gravemente herido tras la colisión y tuvo que ser auxiliado de urgencia, siendo evacuado por los bomberos hacia una clínica privada de Juliaca para recibir atención médica especializada.
Según los primeros reportes, el trágico hecho ocurrió en los precisos momentos en que la unidad menor salía de un grifo del sector y fue alcanzada por el vehículo pesado. Las autoridades policiales y representante del Ministerio Público ya iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas y determinar las responsabilidades de este lamentable siniestro. El chofer del pesado vehículo fue intervenido por los policías.