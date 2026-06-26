​Un fatal accidente de tránsito se registró en la carretera Juliaca-Arequipa, a la altura del sector Yocará, donde un tráiler embistió violentamente a una motocarga. El fuerte impacto causó la muerte instantánea de una mujer y dejó a otra persona con heridas de gravedad.

​La víctima mortal fue identificada como Benigna M.R., de 68 años de edad. En tanto, su esposo, Teófilo A.Ch., de 70 años, resultó gravemente herido tras la colisión y tuvo que ser auxiliado de urgencia, siendo evacuado por los bomberos hacia una clínica privada de Juliaca para recibir atención médica especializada.

​Según los primeros reportes, el trágico hecho ocurrió en los precisos momentos en que la unidad menor salía de un grifo del sector y fue alcanzada por el vehículo pesado. Las autoridades policiales y representante del Ministerio Público ya iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas y determinar las responsabilidades de este lamentable siniestro. El chofer del pesado vehículo fue intervenido por los policías.