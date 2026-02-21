Por: Feliciano Gutiérrez

Otro fatal accidente. Un ciudadano, quien se retiraba luego de participar en una yunzada, falleció tras ser atropellado por un tráiler boliviano en la intersección de las avenidas Circunvalación y Marañón, en la urbanización Alexander de la ciudad de Juliaca.

Según los testigos, el infortunado identificado como Carlos Humpire Calcina (45), caminaba junto a su pareja y sus dos menores hijas. El impacto del vehículo de carga pesada fue tan violento que el varón dejó de existir en forma instantánea ante la mirada desesperada de su familia.

El chofer del tráiler boliviano fue detenido por las autoridades para las investigaciones y determinar su responsabilidad. Los vecinos de la urbanización Alexander expresaron su indignación y exigieron un mayor control a los vehículos de carga pesada que transitan a gran velocidad por esta zona urbana.

La esposa y sus hijas de la víctima protagonizaron dramáticas escenas de dolor al ver sin vida a su pariente. Los policías y el fiscal de turno participaron en las diligencias de levantamiento del cadáver.

OTRO ACCIDENTE

Un joven falleció luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en la vía Juliaca–Caracoto, a la altura del distrito de Caracoto. El personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar tras la alerta de los vecinos, pero ya no pudo hacer nada, pues el hombre ya había dejado de existir.

Las autoridades, entre las pertenencias de la víctima hallaron un DNI con nombre de José Piero Muriel Ríos. Los policías y el fiscal de turno realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron con las diligencias para identificar y ubicar al chofer causante del accidente.