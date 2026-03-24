Los transportistas de servicio urbano de la ciudad de Juliaca y algunas empresas de transporte interprovincial de la región de Puno acatan paro de 48 horas (hoy y mañana) en protesta contra el incremento de combustibles.

Desde la madrugada de este martes, grupos de transportistas bloquearon principales accesos y calles de la ciudad, obstaculizando el tránsito de vehículos. Los manifestantes cerraron algunas vías con vehículos y otros objetos, además de quemar llantas.

Según los dirigentes, la medida de protesta es acatada contra la suba de combustibles, sin descartar que podrían incrementar los precios de los pasajes.

Los transportistas de servicio interprovincial también se sumaron a la medida de lucha. No hay servicio hacia las ciudades de Puno, Huancané, Rinconada y otras.

El terminal Las Mercedes y otros privados de Juliaca cerraron sus puertas. Gran cantidad de viajeros quedaron varados sin poder viajar a sus destinos. Los dirigentes anunciaron que la protesta continuará este miércoles.