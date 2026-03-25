Transportistas del servicio urbano en las ciudades de Juliaca y Puno acataron el segundo día del paro de 48 horas convocado en rechazo al incremento del precio de los combustibles, medida que generó bloqueos de calles y marchas en distintos sectores.

Desde las primeras horas de la madrugada, grupos de conductores se concentraron en diversos puntos estratégicos de ambas ciudades para impedir la circulación de vehículos, manteniendo los piquetes durante gran parte de la jornada.

Asimismo, otro grupo de manifestantes recorrió las principales calles realizando movilizaciones y arengas en contra del alza del combustible, considerada por los transportistas como un factor que incrementa significativamente sus costos operativos.

Empresas interprovinciales también acataron la medida

La paralización no solo involucró a unidades de transporte urbano, sino también a empresas que brindan servicio interprovincial, las cuales se sumaron a la medida de protesta.

Debido a la restricción del servicio, numerosos pasajeros que tenían previsto viajar hacia otras provincias se vieron obligados a caminar varios kilómetros en busca de unidades disponibles para continuar su trayecto.

La interrupción parcial del transporte generó malestar entre los usuarios, quienes enfrentaron dificultades para movilizarse tanto dentro de las ciudades como hacia otros destinos de la región.

Transportistas anuncian incremento del pasaje

En el marco de la protesta, los transportistas anunciaron que implementarán un reajuste en las tarifas del servicio urbano tanto en Juliaca como en Puno.

Según indicaron, el precio actual del pasaje, fijado en S/1, ya no cubre los gastos operativos debido al incremento del combustible, por lo que plantean elevar la tarifa a S/1.50 para el pasaje adulto.

Asimismo, empresas de transporte interprovincial también evalúan incrementar sus tarifas, lo que ha generado preocupación entre los usuarios por el impacto económico que podría tener en sus desplazamientos diarios.