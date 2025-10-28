Los policías detuvieron a dos integrantes de la presunta banda criminal “Los Zorros de Juliaca”, quienes estarían implicados en asaltos y robos a mano armada en diferentes sectores de la ciudad. Otros tres individuos fugaron.

La mañana de este lunes, un grupo de ladrones habrían perpetrado un asalto en un grifo de la salida hacia Arequipa para luego huir en una camioneta blanca. El agraviado del hecho delictivo en su vehículo perseguía y pedía auxilio en el camino.

Los policías que realizaban operativo de control, divisaron a la camioneta que intentaba desviar en actitud sospechosa, por lo que iniciaron con la persecución. En las imágenes registradas por una cámara de seguridad, se observa cómo los sospechosos descienden y fugan a pie abandonando el vehículo.

Los policías lograron detener a dos de ellos y otros tres escaparon. En el trayecto hallaron un morral con tres armas de corto alcance (dos de ellos serían de réplica), municiones y un celular, que supuestamente fueron arrojadas por los intervenidos.

CON ANTECEDENTES

Los peritos, con participación del fiscal de turno, realizaron las pericias balísticas, dactiloscópicas y la identificación de los intervenidos. Además, los agentes de las diferentes unidades desarrollaron la búsqueda de los sujetos que habrían fugado hacia el cerro.

Según fuentes policiales, los detenidos fueron identificados como: Sebastián Fabián Callata Yucra y Jaime Pinto Payehuanca. El primero de ellos, según las indagaciones, ya estuvo en la cárcel luego de ser sentenciado por haber participado en el asalto y robo a la agencia de una entidad bancaria en el barrio Túpac Amaru de Juliaca en el año 2009. En ese hecho delictivo, además del robo, asesinaron a dos policías.