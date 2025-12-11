Trágico accidente. El conductor de un vehículo menor (tricimoto) dejó de existir luego de ser embestido violentamente por una camioneta blanca en el kilómetro 1305 de la carretera Cusco-Juliaca, a la altura del sector Mucra.

El siniestro ocurrió la tarde de este miércoles cuando la camioneta blanca de placa de rodaje Z8Z-763 colisionó por alcance contra el vehículo menor ensamblado. El chofer de esta unidad dejó de existir en forma instantánea.

Mientras la camioneta, conducida por una persona en aparente estado de ebriedad, habría intentado huir del lugar, pero los choferes de otras unidades impidieron la fuga. Luego llegaron los policías y serenos, quienes cercaron la escena del accidente e intervinieron al chofer del vehículo mayor para las investigaciones.

Las autoridades llegaron a la zona y realizaron el levantamiento del cadáver para luego internarlo en la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla de la ciudad de Juliaca. Hasta la tarde, todavía no habían identificado al infortunado, esperando la presencia de sus parientes.

Los vecinos y testigos pidieron una drástica sanción para el chofer que manejaba el vehículo en aparente estado de ebriedad.