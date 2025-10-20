Una persona murió tras un enfrentamiento entre los policías y un grupo de presuntos delincuentes, cuyo hecho ocurrió en el sector Huachicani, en el distrito de Coasa, provincia de Carabaya.

Según información preliminar, los agentes se desplazaban hasta la zona de Huachicani con el objeto de rescatar a dos personas heridas por proyectil de arma de fuego. En tal circunstancia, fueron atados por los individuos, generándose un enfrentamiento.

Tras el fuego cruzado, una persona dejó de existir de parte de presuntos delincuentes, quien aún no fue identificado. Además, los policías detuvieron a dos sujetos identificados como: Bernabé Chura Mamani (45) y Danty Rutmir Que allá Cuevas (26).

En el poder de los intervenidos hallaron arma de fuego, cacerina, chaleco antibalas, radios portátiles y otros, por lo que son investigados por el delito contra la seguridad pública y el delito de tentativa de homicidio.

Tras el hecho, el personal especializado de la Policía Nacional y el fiscal de turno de Carabaya realizan una serie de diligencias.