Desborde total. El segundo día de huelga indefinida, que acatan los mineros, se tornó violento en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Los pobladores reportaron un fallecido, varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Según refieren, cuando los manifestantes protestaban en las inmediaciones de la Corporación Minera, uno de los vigilantes habría realizado disparos con arma de fuego, originándose un violento enfrentamiento.

Durante la refriega, algunos manifestantes resultaron con heridas de bala, uno de ellos dejó de existir en las inmediaciones del campamento de los operadores mineros, señaló un testigo.

La tarde de este miércoles, el enfrentamiento se agudizó, ya que los manifestantes prendieron fuego a las maquinarias y al campamento de la Corporación Minera y la Central de Cooperativas.

Uno de los operadores mineros confirmó sobre un fallecido y daños materiales de consideración. “Quemaron excavadoras, volquetes, cargadores frontales grupos electrógenos, oficinas, habitaciones de obreros y otros, seguramente la Fiscalía va precisar los daños”, refirió. Añadió que en los disturbios participaron delincuentes.

Como se sabe, los mineros acatan la huelga indefinida desde el martes, exigiendo el reinicio inmediato de las operaciones mineras paralizadas desde el 3 de octubre, ya que denuncian el incumplimiento de promesas de parte de los operadores mineros.