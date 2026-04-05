Un integrante del grupo musical La Nueva Dinastía del Sur falleció y varios resultaron heridos tras un choque múltiple registrado la madrugada de este domingo en la vía Juliaca–Huancané, en el sector Ayabacas, en la región Puno.

El accidente involucró a tres vehículos: una camioneta con placa Z3X-735, un camión Fuso con matrícula VCP-877 y una minivan con placa I7Y-954, en la que se trasladaban los integrantes de la agrupación musical.

Los artistas retornaban a la ciudad de Juliaca luego de una presentación realizada en el distrito de Untuca.

Un integrante falleció y otro permanece en estado delicado

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los integrantes del grupo perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad del impacto.

Asimismo, otro de los ocupantes resultó gravemente herido y permanece en estado delicado, mientras que los demás afectados fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica.

La víctima mortal aún no ha sido oficialmente identificada por las autoridades al cierre de esta información.

Grupo pertenece a Yosmel Cuarite, hijo de reconocido artista

La agrupación musical es liderada por Yosmel Cuarite, hijo del reconocido artista Príncipe Sandino, figura conocida en el ámbito musical del sur del país.

Según se informó, el Príncipe Sandino no se encontraba en el vehículo al momento del accidente, debido a que cumplía compromisos artísticos en Chile.

El hecho ha generado conmoción entre seguidores y artistas del ámbito musical regional.

Autoridades investigan causas del accidente

Efectivos de la Policía Nacional, pertenecientes a la sección de accidentes de tránsito, y el fiscal de turno realizaron diligencias en la zona para esclarecer las causas del siniestro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias que provocaron el choque múltiple.