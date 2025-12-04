Tragedia. Un dantesco incendio se registró la tarde de este jueves en un inmueble de adobe y calamina ubicado en el jirón Lima en la capital de la provincia de Huancané. Hasta el momento confirmaron 5 fallecidos y habría más, ya que continúan con la remoción de los escombros.

Los vecinos y transeúntes intentaron sofocar el fuego con baldes, pero la falta de agua complicó la emergencia que se prolongó por más de una hora. El fuego avanzó con rapidez y puso en riesgo las viviendas cercanas.

En la ciudad de Huancané no existe compañía de bomberos, por lo que llamaron a los bomberos de la ciudad de Juliaca, quienes llegaron cuando ya fue controlado el fuego. En un primer momento, pensaron que la emergencia solamente causó daños materiales, sin embargo, entre los escombros hallaron cuerpos totalmente carbonizados.

Las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizan las diligencias de levantamiento de los cadáveres. Las víctimas mortales, al parecer, son estudiantes del Pedagógico que estaban participando en la celebración de un cumpleaños.

Según las indagaciones preliminares, en este establecimiento funcionaba un restobar y un karaoke. El inmueble sería de propiedad del ex alcalde de Huancané.

Los moradores, consternados sobre este hecho, dijeron que pudieron evitar esta tragedia, por lo que exigieron a las autoridades gestionar la creación de una compañía de bomberos para atender diversas emergencias que se registran en esta jurisdicción. Los fallecidos todavía no habían sido identificados.