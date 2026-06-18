Un accidente de tránsito registrado en la carretera Juliaca–Arequipa, protagonizado por dos pesados tráileres, dejó como saldo varios heridos y cuantiosos daños materiales. El impacto movilizó de inmediato a los servicios de emergencia y a los efectivos de la Policía de Carreteras, quienes acudieron al lugar del siniestro para brindar el apoyo necesario y realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas de la colisión.

​El choque fue frontal entre un camión cargado de cemento con placa de rodaje F9B - 797, que se desplazaba desde Arequipa con dirección a Juliaca, y otro tráiler vacío con placa VFI - 985, que transitaba en sentido contrario. Producto del choque, las estructuras de ambas unidades quedaron severamente afectadas y se desató una situación de alto riesgo, ya que casi se produce un incendio en la zona debido al derrame de combustible y la fricción de los fierros.

​Entre los heridos de mayor gravedad se encuentra el chofer del tráiler cargado de cemento, identificado como Mario P. Benito M. (62). El transportista sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y quedó atrapado por unos momentos en la cabina; tras ser rescatado, recibió los primeros auxilios por parte del personal de salud y fue evacuado de emergencia al hospital de Juliaca para su atención médica especializada.