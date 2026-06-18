Como parte de las medidas de prevención frente a un posible aumento de las precipitaciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza labores de descolmatación en el río Rímac.

Los trabajos se concentran entre Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, y Puente Huánuco, donde se retiran piedras, arena y sedimentos acumulados en la caja hidráulica.

De acuerdo con la comuna, estas acciones forman parte de una estrategia iniciada meses atrás para disminuir el riesgo de inundaciones y desbordes en sectores vulnerables.

El objetivo es mantener libre el cauce del río y facilitar el tránsito normal del agua durante la temporada de lluvias.

La intervención en este tramo del río Rímac tendrá una duración aproximada de 45 días y se ejecuta con maquinaria de propiedad municipal. Paralelamente, también se desarrollan trabajos en el río Lurín, en la zona del puente Algodonal, entre Cieneguilla y Pachacámac, donde se intervendrán cerca de tres kilómetros con una inversión estimada en dos millones de soles.