Las selecciones de República Checa y Sudáfrica se enfrentarán este jueves 18 de junio por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, en un partido que puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

Los checos llegan al encuentro después de caer ante Corea del Sur en su estreno, mientras que Sudáfrica también buscará recuperarse tras perder frente a México en la primera fecha.

Con México y Corea del Sur liderando provisionalmente la zona, el duelo adquiere una importancia especial para mantenerse en la pelea por los boletos a octavos de final.

¿A qué hora juega República Checa vs. Sudáfrica?

País Hora Perú 11:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Bolivia 12:00 p.m. Venezuela 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Argentina 1:00 p.m. Uruguay 1:00 p.m. República Checa 6:00 p.m. Sudáfrica 6:00 p.m.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports.

Asimismo, el compromiso podrá seguirse mediante DGO y las plataformas digitales habilitadas para la cobertura del Mundial 2026.

República Checa necesita recuperarse tras el debut

El combinado checo afronta este compromiso con la necesidad de sumar sus primeros puntos luego de la derrota sufrida frente a Corea del Sur en la jornada inaugural.

La selección europea cuenta con tradición mundialista y se caracteriza por su fortaleza táctica, juego aéreo y capacidad para competir en partidos cerrados.

Una victoria le permitiría mantenerse con vida antes de afrontar la última fecha del Grupo A, donde se definirá el pase a los octavos de final.

Sudáfrica quiere volver a ser protagonista

La selección sudafricana busca reencontrarse con el protagonismo internacional y mantener sus opciones de clasificación.

Los “Bafana Bafana” regresaron al Mundial con la ilusión de repetir las actuaciones que los convirtieron en una de las selecciones más representativas del continente africano.

Su velocidad por las bandas, intensidad y capacidad para atacar en transición son algunas de las armas con las que intentará superar a República Checa.

Para los africanos, una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones en el Grupo A.

México y Corea del Sur lideran el Grupo A

Tras la primera jornada, México y Corea del Sur arrancaron con victorias y tomaron ventaja en la clasificación.

Por ello, República Checa y Sudáfrica llegan obligadas a sumar para no quedar rezagadas antes de la última fecha.

El resultado de este encuentro podría ser determinante para definir el segundo clasificado a los octavos de final.