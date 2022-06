A través de la Ordenanza Regional N° 006 - 2022- GRP- CRP, el pleno del Consejo Regional, declaró a la Wiphala como símbolo de los pueblos originarios quechuas, aymaras, uros y mestizos en la región Puno, cuyo colores (rojo, naranja, amarillo, blanca, verde, azul y violeta) representan la filosofía y cosmovisión de nuestra nación andina. La iniciativa fue presentada y sustentada en el pleno por los consejeros regionales, Severo Vidal Flores Ccopa de Puno y Juan Walter Condori Peralta de Moho.

“Este hecho, marca un ícono para los derechos consuetudinarios del poblador altiplánico”, destacó el fiscalizador puneño.

La Wiphala no representa a ningún Estado colonial sino es la enseña de resistencia de las naciones indias del Tawantinsuyu. Sus cuatro lados iguales indican la Pacha (espacio, cuerpo, movimiento, tiempo); la igualdad armónica (igualdad, justicia, libertad, democracia real); el bienestar social (trabajo, vivienda, salud, educación); el legado moral (no flojees, no mientas, no robes, no adules); el Ayllu productivo (Waki, Ayni, Mink’a y Mita).

Cada una de las casillas coloridas representa a una Nación dentro de un Estado multinacional, a un pueblo dentro de una región, a un Ayllu dentro de una Marka, a un grupo social dentro de una sociedad, a una región dentro de un país, a una idea dentro de un pensamiento común.

La Wiphala antes de la invasión no fue una enseña de guerra sino de convivencia comunitaria, se la izaba en las actividades laborales, en las festividades de los ciclos agrarios, en los rituales a las Wak’as locales, regionales, nacionales y de confederación de naciones.

En la actualidad, la utilizamos en fechas especiales como el Año Nuevo Andino, cada 21 de junio, es un símbolo de unidad, destaca Flores.