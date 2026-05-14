Por: Feliciano Gutiérrez

La región de Puno enfrenta una situación sanitaria crítica tras el reporte de 231 casos confirmados de sarampión, con una concentración preocupante en la ciudad de Juliaca (130 casos), seguida por San Miguel (40) y San Pedro de Putina Punco (35).

A pesar de los esfuerzos desplegados por el sector salud para contener el avance del virus mediante jornadas intensivas de inmunización, las cifras continúan en aumento y aún se mantienen 115 muestras en espera de resultados, lo que podría elevar considerablemente el balance actual de la emergencia.

​Ante este panorama, la Red de Salud San Román informó que ha intensificado sus labores de perifoneo y concientización, advirtiendo que el sarampión no debe subestimarse como una fiebre pasajera.

Las autoridades sanitarias enfatizan que esta enfermedad es altamente contagiosa y capaz de derivar en complicaciones severas, tales como neumonía, ceguera e inflamación cerebral, las cuales pueden resultar fatales si no se cuenta con la protección adecuada.

La prioridad institucional es evitar que la enfermedad se siga propagando y cause daños irreversibles en las familias puneñas.

​Como medida de respuesta inmediata, se ha hecho un llamado urgente a la población para acudir a los puntos de vacunación estratégicos de la ciudad.

Las autoridades reiteran que la inmunización es la única herramienta efectiva para frenar este brote y garantizar la seguridad sanitaria de toda la comunidad.