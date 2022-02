Al menos cinco delincuentes encapuchados, provistos de armas de fuego, asaltaron a los pasajeros de un vehículo de transporte interprovincial. El atraco se produjo en la carretera Interoceánica, específicamente en la jurisdicción del distrito de San Gabán, provincia de Carabaya.

El conductor del vehículo con placa de rodaje ZBD-961, identificado como Jhonatan Aguirre, denunció que en circunstancias que conducía su vehículo con 11 pasajeros, procedente de Mazuco con destino a la ciudad de Juliaca, fue interceptado por los maleantes quienes lo obligaron a detener el vehículo para realizar su fechoría.

Terror

El conductor relató a los agentes que los delincuentes llevaban armas de corto y largo alcance, que usaron para amenazar a los pasajeros para luego apoderarse de todas las pertenencias como dinero, celulares, tarjetas; además de otros objetos de valor.

Los hampones, para perpetrar el atraco, habían colocado troncos de árboles y otros objetos, en medio de la carretera a fin de que el vehículo se vea obligado a aminorar su marcha.

Uno de los viajeros refirió que, probablemente los delincuentes los siguieron desde Mazuco, pues se habrían percatado de que él llevaba una fuerte cantidad de dinero. “Yo soy comerciante y me han quitado 70 mil soles, aproximadamente. Me golpearon con la cacha del revólver y me hirieron en la cabeza”, narró mostrando sus lesiones.

Asaltos

Los viajeros dijeron que de forma constante ocurren asaltos en este sector de la vía Interoceánica, por lo que exigen a los policías desarrollar operativos permanentes para evitar nuevos hechos delictivos. Este asalto ya fue denunciado en la dependencia policial para que se realicen las diligencias.