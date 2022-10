Los parientes de Yolanda Mamani Mamani (34), quien fue asesinada el jueves, protestaron y sindicaron como presunto autor del crimen a su pareja, Eubrocio Quispe Flores. No creen que haya sido asesinada por los delincuentes.

Durante el velorio que se realizaba en una vivienda de la urbanización San Francisco, del distrito de San Miguel, sus familiares dejaron entrever las inconsistencias de la versión de su cónyuge, quien habría entrado en contradicciones.

La infortunada prestamista fue encontrada sin vida en el interior de un establecimiento alquilado ubicado en el jirón Yungay y avenida El Triunfo del distrito de San Miguel, provincia de San Román.

Quispe Flores, en un primer momento, dijo que su pareja fue ahorcada y asesinada por sujetos desconocidos que se habrían llevado una fuerte cantidad de dinero, celulares, laptop y otros.

Pero, ante los policías, habría entrado en contradicciones, por lo que fue trasladado a la comisaría para el interrogatorio.

“Supuestamente los delincuentes se llevaron S/7 mil, pero no es cierto, mi hermana debe tener bastante dinero, no solo esa cantidad. Las cosas están en su sitio, no están movidas, para mí que la planeó asesinar”, dijo.