Cerca de las 18:00 horas del día lunes, en la intersección de la avenida Manco Cápac y el jirón San Isidro del distrito de San Miguel, se produjo un asalto a mano armada, donde dos sujetos a bordo de una moto lineal, lograron arrebatarle a Isaura Condori Mamani la suma de 94 mil soles, dinero que minutos antes habría retirado de una agencia del BCP, ubicada entre los jirones Sucre y Tupac Amaru de la ciudad de Juliaca.

En pleno atraco, uno de los delincuentes al momento de sacar su arma de fuego y realizar disparos al aire, hizo caer una billetera de color marrón, en cuyo interior se encontraron vouchers de pago y dinero en efectivo, elementos que servirán para determinar su identidad. Personal policial de la comisaría de San Miguel, se constituyó en el lugar, al igual que efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Juliaca, para realizar las diligencias correspondientes.

Mientras tanto las víctimas, contaron a los efectivos policiales que, luego de retirar el fuerte monto económico, abordaron una moto “torito” rumbo a su casa. “Mi hermana se bajó en la esquina (…) y escuchó disparos”, contó Condori Mamani. “A mi mamá le han disparado en el pie, a mi hermana en el costado y, a mi papá también; felizmente nadie salió herido” detalló.

Más adelante, la mujer, visiblemente afectada, comentó que, la empleada que la atendió en el cajero tardó demasiado, lo cual habría facilitado la tarea de los asaltantes. “Nadie sabía que yo iba a retirar el dinero, me depositaron una hora antes”, dijo. “Casi un año he trabajado, me he sacado préstamos y ahora con qué voy a pagar. Yo no entiendo por qué el banco me ha hecho esto”, finalizó.