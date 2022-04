Tras el fallo del Poder Judicial, la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos de San Román incautaron 10 viviendas (9 en Juliaca y 01 en Arequipa) y 6 vehículos, que presuntamente provienen de la minería ilegal.

Desde muy temprano, un grupo de fiscales y policías se movilizaron a diversos sectores de Juliaca y Arequipa para hacer cumplir el fallo judicial, que dispone la incautación de los referidos bienes, que supuestamente provienen de la actividad ilícita, que pertenece a una familia de 12 integrantes.

“Son diligencias de incautación con resolución judicial. Todos estos bienes, según las investigaciones, provienen de la minería ilegal y 12 son los investigados que tienen concesiones mineras y aprovechando sus autorizaciones para sus actividades, paralelamente mezclan sus actividades lícitas con ilícitas”, sostuvo el fiscal, Reynaldo Pandia.

El representante del Ministerio Público sostuvo que no hubo resistencia de parte de los ocupantes de los inmuebles en cuestión. “Felizmente no hubo incidentes, se respetó los derechos de las personas, no fue necesario el descerraje”, agregó.

El magistrado, sin precisar los nombres de los investigados, sostuvo que el proceso judicial sobre este caso ya está en etapa de acusación fiscal. Mientras que los bienes incautados pasan a la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).