Continúa la fiesta. En el marco del 357 aniversario de Puno, más de 350 actores de las diferentes instituciones participaron en la tradicional escenificación de la pareja mítica Manco Cápac y Mama Ocllo.

Los personajes principales fueron representados por Marcelino Apaza Livise (Manco Cápac) y Julieta Yanqui Maquera (Mama Ocllo), quienes fueron seleccionados previa evaluación. Otros actores son los alumnos de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional, estudiantes de las universidades, escuelas de arte e instituciones privadas.

La escenificación inició en la Isla Los Uros con la ceremonia ritual de pago a la Mamacocha, luego la pareja mítica, en una balsa de totora adornada y escoltada por su séquito, surcó por las aguas sagradas del Lago Titicaca hasta el Estación Naval de Huaje, en el barrio San José.

Tras un vistoso y emotivo recibimiento, la pareja mítica y sus acompañantes, recorrieron hasta el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano donde se desarrolló la ceremonia ancestral, ante la gran cantidad de público que desde temprano abarrotó este recinto.

En este estadio también se realiza el concurso de sikuris denominado “Manco Cápac y Mama Ocllo”, clasificatorio para la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026. Un total de 16 conjuntos participan en este evento.