Autoridades policiales y fiscales investigan un triple crimen ocurrido en el distrito de Cojata, provincia de Huancané, en la región Puno, cerca de la frontera con Bolivia.

El hecho se registró en la comunidad de Alto Piñuni, donde, según las primeras indagaciones, dos sujetos armados llegaron hasta la vivienda del ciudadano identificado como Carlos Ch. O. (45) y le dispararon dentro de su predio.

Víctimas murieron tras ataque armado en vivienda

Durante el ataque, los presuntos sicarios también dispararon contra la pareja del propietario, identificada como Yolanda A. S. (40), así como contra una vecina, María Q. O. (64), quien se encontraba en una habitación contigua.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las tres víctimas fallecieron en el lugar tras recibir impactos de bala.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias de levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias en la escena del crimen.

Hipótesis apunta a presunto ajuste de cuentas

Pobladores de la zona indicaron que, por la forma en que actuaron los atacantes, el crimen podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas, aunque esta versión aún se encuentra en proceso de verificación por las autoridades.

El ataque ocurrió a la altura del hito 17, en la zona fronteriza, lo que ha generado preocupación entre los habitantes por la seguridad en el sector.

Vecinos exigen mayor seguridad en la frontera

El hecho causó consternación entre los pobladores de la región, quienes recordaron que meses atrás se registró otro crimen en el hito 14, también en la frontera con Bolivia.

Ante esta situación, los moradores solicitaron a las autoridades reforzar la presencia policial y las medidas de seguridad en la zona fronteriza para evitar nuevos hechos de violencia.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar el móvil del triple homicidio.