Los pacientes del Hospital Regional de Ica, que esperan curar sus males oftalmológicos, podrían verse afectados, esto a consecuencia del robo de modernos equipos del servicio de oftalmología, valorizados en más de 90 mil soles.

El consejero regional de Ica, Cesar Magallanes, reveló que recibió una llamada el pasado lunes 8 de agosto del 2022, donde se puso en conocimiento el delito. De inmediato se dirigió al mencionado nosocomio, evidenciando que el consultorio externo de oftalmología del hospital del Minsa, habría sufrido el robo de oftalmoscopios, maletines con lentes especializados y otros modernos equipos que sirven para detectar diversos problemas de salud visual en los ciudadanos. Todo valorizado en hasta 93 mil soles y que sindica como presuntos responsables a trabajadores asistenciales y administrativos del centro de salud.

Revisaron cámaras

“Llegué el lunes a las 8:30 de la mañana al hospital y me he quedado viendo las cámaras de seguridad hasta las 10 de la noche, se han robado cuantiosos equipos, la puerta fue violentada y se presume que serían los mismos trabajadores del nosocomio. Me da mucha pena que haya gente que traté entorpecer la investigación, ese mismo día se presentó la jefa de consulta externa Norma Alvarado, diciéndome que le estoy faltando el respeto, al día siguiente se ha realizado la denuncia policial y también se ha puesto de conocimiento a la Fiscalía”, declaró.

Explicó que, tras un exhaustivo análisis, se indica que el robo habría sucedido el pasado jueves 4 de agosto, ya que el día viernes el consultorio oftalmológico estuvo cerrado, además el funcionario enfatizó en la falta de control por parte de los profesionales de la salud, quienes no se habrían percatado de la falta de los múltiples equipos que son utilizados, para detectar cataratas, principio de ceguera, vista corta (miopía), hipermetropía, astigmatismo, presbicia y otros.

“Hay muchos jefes y médicos y no se dieron cuenta, también es raro que algunos trabajadores que se quedaban hasta las 2 de la tarde, ese día cerraron a las 7 de la noche. En el video se aprecia que sale una enfermera, mira hacia la derecha la izquierda en actitud sospechosa, se ha identificado a tres personas que estarían comprometidas, este robo habría sido porque alguien quiere comprar los equipos” dijo.

Al ser consultado sobre las declaraciones del personal de seguridad y vigilancia frente a la sustracción de los equipos, sostuvo que “La seguridad no es tercerizada, es del mismo hospital y a los vigilantes se les debe meses de sueldo, tienen temor a denunciar”, haciendo referencia a que corren el riesgo de ser despedidos si denuncian actos delictivos en el mismo nosocomio.

Cabe señalar que, en el año 2011, el ex director del Hospital Regional de Ica, Mario Luis Franco Soto, denunció la desaparición de un monitor multiparámetro valorizado en más de 10 mil dólares

El funcionario en ese entonces, dijo que antes de poner la denuncia buscó por todo el nosocomio el equipo valorizado en 10 mil 500 dólares que antes de su desaparición estaba en sala de operaciones. Luego de ello se presentó ante la División de Investigación Criminal para poner de conocimiento el robo.

El equipo servía para monitorear a los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente en temas de medida de presión arterial, frecuencia cardiaca, pulsaciones y oxigenación, entre otros.