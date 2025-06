La historia de Serapio Villegas es inspiradora, un padre de familia y emprendedor moqueguano que supo ver una oportunidad donde otros veían pérdida. Desde el centro poblado de Yacango, en el distrito de Torata (Moquegua), Villegas lidera Villa Hass S.A.C., una empresa familiar que logró transformar el descarte de palta en un aceite de alta calidad con gran valor nutricional.

“Como padre y productor, me dolía ver cómo se perdía la fruta que no se exportaba. Quería dejarle algo mejor a mis hijos y a mi comunidad. Eso me impulsó a buscar una salida”, recuerda Villegas.

Un sueño hecho de la fruta de descarte

La solución llegó gracias al apoyo del CITEagroindustrial Moquegua, parte del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) del Ministerio de la Producción (Produce). A través de asesoría técnica, capacitaciones especializadas y el acceso a equipos de última tecnología, Villa Hass encontró el camino para innovar y diversificar su producción.

El resultado fue la creación del aceite de palta “Palta Vital”, elaborado con fruta antes considerada descarte. Hoy, este aceite premium compite por su calidad y beneficios con los mejores aceites del mercado, y se posiciona como una nueva alternativa de desarrollo comercial y sostenible para la región. “El apoyo del CITE marcó un antes y un después. Nos enseñaron a ver la tecnología como una aliada, y ahora, lo que era pérdida es nuestro orgullo”, afirma Villegas.

Resalta el impacto económico y social

Esta historia no solo destaca el esfuerzo de un padre comprometido con el futuro de su familia, sino también la importancia de la articulación entre el Estado y la micro y pequeña empresa (mype) para promover modelos de negocio sostenibles, con impacto económico, social y ambiental.

Villa Hass es una de las muchas mipymes que han sido fortalecidas en sectores como el agroindustrial, forestal-madera, pesca-acuicultura, textil-camélidos y cuero-calzado, a través del trabajo articulado de los CITE del ITP Produce.