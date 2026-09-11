Un total de 35 centros y puestos de salud están afectados por los sismos en Huancayo y Concepción, informó la directora de la Red Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo, que sostuvo que en 15 días deben iniciar las labores de mantenimiento, para lo cual apenas cuentan solo con un millón 200 mil soles.

Explicó que el centro de salud de Carhuapaccha es el que quedó en condición de inhabitable pero también hay establecimientos que tienen rajaduras en paredes y el techo. Entre los establecimientos están los ubicados en Incho, Miraflores, Azapampa, Huacrapuquio, Chongos Bajo, Pumpunya, Chupuro, Soccos, Viques, La Victoria y Huayucachi, entre otros.

no alcanza. Señaló que los recursos aún son insuficientes, pero se espera que con la declaratoria en emergencia por los sismos se puedan asignar más recursos para el mantenimiento, que debe avanzar, debido a que estamos a pocos meses de iniciar la temporada de lluvias.

Correo recorrió los centros de salud de Sapallanga y Azapampa, donde el personal de salud demostró las condiciones en las cuales trabajan en locales hacinados y con grietas a causa del sismo, que aún no fueron atendidos. “Hay fisuras en las paredes y necesitamos atención al centro de salud, que además monitoriza 6 centros de salud, tenemos una población grande que manejar”, dijo la subjefa del centro de salud de Sapallanga, Yeny Huamán.