El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos, Samuel Cueva Huisa, fue detenido la noche de ayer tras ser denunciado por tocamientos en las partes íntimas y agresión a la joven abogada y animadora de fiestas Katherin A.C. (30) que había sido contratada para amenizar una reunión por el Día del Padre en un local del condominio “Gran Marquez” ubicado en ese distrito rural. Junto a Cueva fue intervenida Sandra Huanacuni Jinchuña (26), también sindicada por la denunciante como su agresora y quién habría salido en defensa del burgomaestre al que increpó por haber arrojado al suelo sus bienes de trabajo, que son instrumentos de música (micrófono y consola de audio).

Intervención policial

Según efectivos de la PNP, a las 19 horas se hizo presente en la comisaría La Yarada Los Palos la ciudadana Katherin A.C. acompañada de Betty C.S. (45) para denunciar los tocamientos indebidos y agresión física por parte de un varón (Samuel Cueva) y agresión física por una fémina.

Ante la grave denuncia y evidencias de lesiones en la agraviada, el personal policial se dirigió en dos patrulleros al lugar de los hechos, en el sector Las Palmeras del distrito La Yarada Los Palos, donde se encuentra el condominio “Gran Marquez”. En ese lugar inicialmente las personas que aún se hallaban en la reunión no quisieron atender a los policías, pero los agentes actuaron con decisión ante una situación de flagrancia delictiva y porque se visualizó a los agresores en el interior del predio.

Sindicados como agresores

Katherin A.C. señaló como su agresor a un varón que vestía casaca de color azul y pantalón jean, quién fue identificado como Samuel Cueva Huisa (38), natural de Puno, alcalde en ejercicio de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos; también a Sandra Luzmila Huanacuni Jinchuña (26), de Tacna. Esas dos personas con visibles síntomas de ebriedad pusieron resistencia al personal policial, pero finalmente fueron reducidos y trasladados a la comisaría.

Animadora de fiesta

La denunciante declaró que amenizada un evento por el Día del Padre y en un momento dado Cueva arrojó al suelo sus instrumentos de música, pero al increparle fue empujada e insultada, luego agarrada del glúteo lado derecho. Al reaccionar para dar una bofetada al agresor, intervino Huanacuni para jalarla de los cabellos, luego Cueva le arroja al suelo y arrastra, después recibe una patada en el estómago y un puñetazo en el rostro.

Comunican a fiscal

Policías interventores dieron aviso al fiscal de turno Luis Condori Mamani, quién dispuso se realicen varias diligencias, entre esas que la denunciante y denunciados sean sometidos al reconocimiento médico legal; finalmente esta madrugada Samuel Cueva Huisa fue puesto a disposición de la sección Delitos contra la Libertad del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) que funciona en el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) Mariano Santos Mateo en el sector Viñani del distrito Gregorio Albarracín.