La población tacneña amaneció conmocionada hoy al conocer el fallecimiento del poeta, periodista e investigador Fredy Nicolás Gambetta Uría, conocido como “El cronista de Tacna”.

Según allegados, su muerte se habría dado en el hospital Daniel Alcides Carrión de Essalud hoy a las 1:25 horas debido a una enfermedad que lo aquejaba en los últimos años.

Velorio en la Casa Jurídica

Sus restos serán velados hoy a partir de las 14 horas en la Casa de la Comisión Jurídica, antigua sede del Archivo Regional de Tacna, ubicada en la calle Zela N.º 716. Posteriormente su cuerpo será incinerado mañana domingo a las 14 horas en el Crematorio de Calana.

En vida Fredy Gambeta había indicado que no quería mucha pompa en sus exequias y que sus cuerpo fuera cremado y sus cenizas arrojadas al río Caplina diciendo “Aquí están los restos de un tal Fredy Gambetta. Se desconoce si se cumplirán esos últimos deseos del Cronista de Tacna.

Temprana vocación literaria

Fredy Nicolás Gambetta Uría nació el 7 de octubre de 1947 en la ciudad de Tacna apenas 18 años después de su reincorporación al seno de la patria peruana. Tuvo una vida prolífica. Desde muy joven descubrió su vocación literaria y poética.

Escribió 23 libros, entre ellas “Confesión de parte: memorias de un poeta y cronista provinciano”, donde narra su paso por la vida y los sucesos que lo acompañaron durante su infancia, adolescencia y su entrada adultez, así como sus primeros logros que lo volvieron un personaje ilustre.

En su prolífica vida publicó 23 libros de narraciones y poemas. (Foto: Correo)

Ganador de “La pluma de oro”

Con especial cariño recuerda haber ganado un concurso de poemas en la ex Gran Unidad Escolar Coronel Bolognesi donde se hizo merecedor a la “Pluma de oro”. Este suceso confirmaría su vocación literaria. Después ganó los Juegos Florales en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa.

Ha sido columnista del diario Correo desde 1973. A través de su espacio “Rumor del Caplina” narró vivencias, personajes, lugares y tradiciones de la Ciudad Heroica del siglo XX, acercando la comunidad a su rico legado histórico, social y cultural.

Relacionista y autor de 23 libros

El campo profesional Fredy Gambetta trabajó como relacionista público en Electrosur, Egesur, Minero Perú, la Universidad Privada de Tacna, Southern Perú, Zofratacna y el Gobierno Regional.

Entre los títulos que ha publicado figuran “Sobre todo el amor”, “Confesión de parte”, “Tacna en 1931 y otras crónicas”, “Nueva crónica del tiempo viejo”, “Historia de Tacna de 1866 a 1924”, “Cualquier tiempo pasado”, “Casa derruida”, “Rumor del Caplina” y “Epigramas y epitafios”.

En octubre del 2025 presentó su libro “Confesión de parte: memorias de un poeta y cronista provinciano”. (Foto: Difusión)

Múltiples reconocimientos en vida

Gambetta fue director del Archivo Regional de Tacna y jefe del proyecto cultural del Gobierno Regional donde apoyó permanentemente toda actividad conducente a acrecentar el conocimiento, el saber y la sensibilidad humana en el ámbito de la región.

Recibió múltiples reconocimientos como el Premio municipal de fomento a la cultura de la comuna provincial de Tacna, la Medalla de la Cultura del Instituto Nacional de Cultura, la medalla “Francisco de Paula Gonzáles Vigil” en el grado de comendador y el 28 de agosto de 2021 recibió la condecoración como Personalidad Meritoria de la Cultura otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú.