El abogado Efraín Zea Pinazo , acompañado de sus patrocinadas, se encadenó en las rejas de la Corte Superior de Justicia de Tacna para exigir mayor celeridad procesal ya que algunos casos como los juicios por alimentos tienen una dilación excesiva , según manifestó.

Normalmente estos procesos no deberían tardar más de dos meses, sin embargo hay casos que ya tienen cinco años, mientras tanto las madres no tienen como alimentar a sus hijos, refirió. “Tengo casos que me han llegado con cuatro y cinco años y no se ejecutan, yo voy a canalizarlos a Lima”, manifestó Zea.

Se quejaron que pese a trabajar desde sus casas, sin interrupciones por las visitas de litigantes, los casos demoran. (Foto: Correo)

Petitorio no tiene respuesta

Indicó que ha enviado en julio una carta al presidente de la Corte, Pedro Limache, expresándole el malestar que existe por parte de los abogados litigantes y los ciudadanos que siguen diversos juicios, por la demora considerable en los procesos en material civil y penal.

“Vemos que los plazos no se respetan absolutamente y eso que se está trabajando en sus domicilios los jueces , los especialistas y los auxiliares; nadie va a su casa a perturbarlos con la exigencia de los procesos, entonces pueden dar un trabajo más oportuno, pero es a lo contrario”, reclamó el letrado.

Crisis se agudiza en la pandemia

Una de las mujeres protestó en representación de su hija Elizabeth Arocutipa, quien se encuentra trabajando para mantener a sus cuatro hijos. Su proceso por alimentos ya tiene cinco años.

“No hay justicia para nosotros, mucho demora, cinco años, los niños son pequeñitos que lo ha dejado, el padre feliz está andando no dice nada ni un sol alcanza, ahora su madre hasta enfermarse tiene que trabajar, yo soy de Ciudad Nueva”, manifestó la adulta mayor.