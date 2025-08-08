En el marco del 96 aniversario de la reincorporación de la ciudad de Tacna al Perú, el Centro Cultural Líber Forti presenta la Exposición Pictórica Colectiva “Tacna desde mis ojos”, una muestra que reúne a 22 artistas locales, entre pintores y escultores, quienes rinden homenaje a la región.

La inauguración se realizará el sábado 9 de agosto a las 19:30 horas en el Centro Cultural Líber Forti, ubicado en la calle Callao 237, frente al local comunal del barrio Callao. El ingreso será gratuito, con aforo limitado.

Artistas compartirán su experiencia creativa

La ceremonia de apertura contará con la presencia del maestro Alberto Ramos, quien tiene a cargo las palabras de inauguración. Además, el público podrá disfrutar de intervenciones musicales y de la participación de los propios artistas, quienes compartirán su experiencia creativa con los asistentes.

La exposición permanecerá abierta hasta el sábado 6 de setiembre, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de visitar un espacio de arte y encuentro con la cultura local.